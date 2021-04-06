跨部門巡查尖沙咀多個場所　票控7違例人士拘1負責人

尖沙咀分區雜項調查隊聯同輔警、食物環境衞生署及衞生署控煙酒辦公室人員，昨日（5日）傍晚起巡查區內食肆、酒吧及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，人員在寶勒巷及赫德道的兩間食肆內，分別發現一名30歲男子及一名40歲男子在禁煙區吸煙，他們涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》，人員遂向該兩名男子發出定額罰款通知書。

其後，人員發現厚福街一間酒吧座位之間少於1.5米距離，上址一名21歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員將向該名負責人作出票控。此外，人員亦發現亞士厘道一間食肆於晚上10時後仍然營業，32歲女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。

另外，人員在行動中發現2男2女(26至28歲)，沒有佩戴口罩，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。