公廁翻新衞生駭人　廁紙勁多菌　用乾手機易沾惡疾

《2019至2020財政年度政府財政預算案》宣布增撥資源，翻新或優化食環署的公廁，但多個公廁衞生未見改善，當中設施更暗藏病菌。東網早前巡視各區公廁，抽取廁紙及乾手機出風位的樣本，委託專家檢測，發現含菌量驚人，幾乎全部樣本含菌量都比家用廁板高，最嚴重的廁紙樣本含菌量更高出逾19倍；乾手機出風位亦驗出含大腸桿菌。專家表示公廁潮濕環境而且沖廁時排泄物飛濺，加上疏於清潔，助長細菌孳生。

「公廁入面衞生非常惡劣，勁污糟！」剛從深水埗鴨寮街公廁步出的梁小姐直斥，該公廁不久前才翻新，但衞生依然欠佳。而記者日前巡查發現該公廁內近一半廁格衞生環境惡劣。

東網記者日前往全港6個公廁，包括西營盤正街公廁、中環天星碼頭多層停車場公廁、灣仔駱克道街市公廁、葵芳站巴士總站公廁、深水埗鴨寮街公廁及油麻地上海街/窩打老道公廁，各自抽取廁紙及乾手機出風位的樣本，交由專家進行細菌測試。

化驗結果顯示，全部樣本含菌量高，至少達每毫升18萬個細菌菌落（CFU），當中廁紙樣本含菌量較乾手機樣本高，並含金黃葡萄球菌及肺炎鏈球菌，但後者同時被驗出含大腸桿菌；而人流愈多的公廁，廁紙及乾手機含菌量愈高。其中以深水埗鴨寮街公廁的廁紙樣本含菌量最高，達410萬個CFU，較一般家用廁板的20萬個CFU，高出逾19倍；乾手機含菌量亦達51萬個CFU，並驗出含27萬個CFU的大腸桿菌。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士指廁紙由纖維組成，有利細菌在表面孳生；加上紙巾箱非完全密封，又不經常清潔消毒，有時甚至會把廁紙直接放在廁所旁，存放不當亦有助細菌在廁紙上繁殖。梁又解釋廁所空氣中含菌，當乾手機啟動時，會把細菌抽進機內，加上內部欠清潔，導致細菌孳生，「有機會吹乾完隻手仲多細菌。」

議員柯創盛直指公廁廁紙及乾手機細菌含量超標，顯示公廁清潔不徹底，食環署監管亦有失職，促部門做好把關工作。

食環署回覆指轄下公廁提供的廁紙，分別由政府物流服務署的合約供應商或署方的潔淨服務承辦商提供。發言人又稱會在高使用率的公廁提供廁所事務員值勤服務，並指示每兩小時使用1比99稀釋家用漂白水清潔及消毒；其他公廁每天亦至少有兩次恒常潔淨服務。