Dr.東：天氣潮濕易加劇敏感咳嗽　高濃度酒精消毒家居須開窗散味

近期氣溫時冷時熱，濕度上升，除了哮喘患者會覺得不適、咳嗽變多外，普通人也容易喉嚨不適、咳嗽，甚至有鼻炎。潮濕的天氣容易滋生塵蟎引發敏感咳嗽，若因疫情關係在家中過分使用酒精消毒劑等，氣味長期不能散走，也會加劇咳嗽。醫生建議市民多開窗保持空氣流通，並保持家居清潔，如咳嗽持續超過四周須盡早求醫。

呼吸系統專科醫生曹忠豪表示，引致咳嗽常見成因包括敏感、哮喘及上呼吸道感染等，如市民因敏感而經常咳嗽，可進行致敏原測試，找出致敏原方能對症下藥。因哮喘導致的咳嗽，則應在醫生建議下使用哮喘噴劑控制病徵，防止氣管收縮。如有更嚴重的長期咳嗽，可能會引伸出不同肺病，有機會是支氣管炎、肺纖維化等，導致肺功能受損，故不能無視長期咳嗽的警號，須盡快求醫。

現時因流感而引發上呼吸道感染的人數下降，曹估計是由於新冠肺炎疫情關係，市民防疫意識加強，戴口罩、保持社交距離、減少身體接觸等措施，使今季的流感活躍程度大大減弱。然而，不少市民因疫情關係，長期使用高於1比99的漂白水消毒家居，又因天井骯髒有惡臭而不敢開窗，令酒精消毒劑等氣味長期飄散於家中沒有散走，誘發咳嗽。曹建議無論如何都應開窗保持空氣流通，或用空氣清新機過濾空氣回復至合適水平。敏感人士更應小心，不應過分恐慌疫情而使用過量消毒藥劑，否則容易加劇病情、咳嗽不停。

此外，他建議日常生活中勤拖地、清潔家具用品保持環境清潔；如對塵蟎敏感，可一星期洗一次枕頭、使用塵蟎套等，減少塵蟎滋生。市民亦可於家中放置虎尾蘭盆栽，能有效吸收室內有害氣體，減低咳嗽風險。

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