67歲翁打第二劑科興四日後面癱　狠批政府懶理港人死活

再有市民接種科興疫苗後出現面癱！一名67歲男子在上月26日接種第2劑科興疫苗後，出現面癱及歪臉，肌肉不能自我控制，他狠批港府不理市民死活，認為年紀大不宜接種疫苗。衞生署回覆東網查詢證實此事，指上月30日接獲醫管局呈報1宗懷疑貝爾面癱的報告，根據資料，涉事男子曾於上月26日接種第二劑新冠疫苗。

讀者馮先生表示，自己過往身體健康良好，日常會行山及游水，他於2月26日及上月26日接種科興疫苗，惟上月29日起開始流眼水，翌日出現面癱、眼皮下垂、流鼻水及臉歪等，肌肉不能自我控制，嚴重影響日常生活。

他認為，港府不理港人死活，他認為由於新冠疫苗具有副作用，年紀大不應接種疫苗，且有關當局未有具體公開接種者在接種疫苗後出現副作用，甚或死亡的詳細數據，讓公眾自行判斷是否須接種疫苗。

衞生署指，曾於3月30日接獲醫管局呈報1宗懷疑貝爾面癱的報告，個案涉及一名67歲男子，他因眼皮下垂於3月30日在醫管局求醫，根據資料，他曾於發病前4日(即3月26日)第二劑新冠疫苗。

署方已聯絡醫管局，就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。