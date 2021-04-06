政府懶理變種病毒攻港　專家憂邊境防疫穿窿引爆新一波疫情

新冠變種病毒來勢洶洶，過去兩周更出現109宗輸入個案，其中菲律賓佔46宗，惟港府對杜絕輸入個案仍束手無策，包括未有對高危地區實施「禁飛令」。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(6日)在電台節目表示，本港近日自菲律賓、印度及巴基斯坦等高危地區的輸入個案急增，不少患者更帶有變種病毒，一旦流入社區或致新一波疫情爆發，而爆發速度甚至會比之前更快。由於相關地區的疫情都達到爆發以來的頂點，甚至呈上升趨勢，何敦促港府應果斷禁止從上述國家的航班抵港，直至當地防疫措施發揮作用再評估情況，以免變種病毒流入社區。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦警告，港府如要做到「外防輸入」須小心考慮菲律賓航班禁飛問題，以堵截變種病毒流入社區。惟本地很多家庭都會僱請外傭，曾建議入境處及衞生防護中心實施禁飛令時須仔細評估，務求將有關措施對聘請外傭本地家庭的影響減至最低。

邊境防疫措施向為本港防疫缺口，惟港府卻一反常態放寬澳洲、新西蘭或新加坡等地的檢疫日數。曾敦促港府須密切留意周邊地區及國家，若有關地區出現大量涉及變種病毒的確診個案，就要考慮是否採取更嚴謹的防疫措施，包括要求抵港人士檢疫21天，以及檢疫期間將檢測次數由現時的2次提升至最少3至4次等，以盡量在潛伏期內揪出隱性患者。

談及兩款供港疫苗對變種病毒的成效，以及應否接種第三劑時，曾認為暫時未有有關臨床數據，惟人體接種疫苗後，除會產生中和抗體，細胞免疫系統亦會被激活，因此疫苗可維持其保護力。至於是否應讓不同年齡層市民接種疫苗，他認為只要符合藥廠說明的年齡限制，不反對降低接種年齡門檻。