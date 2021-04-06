研究指無病徵幼童糞便樣本帶病毒長達36日　恐成隱形傳播者

教育局早前宣布將在復活節假期後，放寬學校面授課堂人數至不多於全校人數三分之二，各界憂慮或增學童感染風險。香港中文大學研究發現，有4成新冠肺炎確診幼童雖無病徵，但糞便樣本卻持續帶有活性病毒長達36日，幼童恐成新冠肺炎的隱形傳播者。

中大醫學院過去一年收集1.75萬個糞便樣本作新冠病毒測試，並找出22名確診者，當中有20個是六歲以下幼兒，包括一名2歲幼童由外地返港時沒有病徵，但翌日交回的糞便樣本確診。雖然該名幼童入院時，其呼吸道樣本只持續1天驗出病毒，惟其糞便樣本活性病毒卻持續長達36天，時間比成人更長。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，可能因幼童有更強的免疫反應，或細胞與成人有分別，所以較少出現病徵，但同時亦令幼兒可能成為隱形傳播者。他提醒，如學生有學生不適，應加強校內檢測，但因檢測能力所限，毋須規定他們持有無染疫證明才可上學。

該院又指出，若要達致本地零確診，需加強檢測，建議如幼兒未能採取呼吸道樣本，亦應提交糞便樣本做檢測，以免走漏。