黎智英還押第96日　2蘋果高層探監

被控欺詐及違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，早前被終院撤銷保釋後，一度向高院申請保釋但被拒絕，至於前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案，他亦被裁定兩罪罪成，黎現時於赤柱監獄還押，至今(6日)已被還押第96日。早上兩名蘋果日報高層到監獄探望黎，期間不發一言。

早上9時30分，兩名蘋果高層乘坐的士到場，分別是一男一女，男子穿着黑色外衣及牛仔褲，而女子亦身穿灰色外衣及牛仔褲，兩人神情嚴肅，他們未有發言，直往監獄走去。

現年73歲的黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。另外一宗涉及前年8月31日，3名被告，包括黎智英、李卓人及楊森，他們同被控一項參與未經批准集結罪，案件明日(7日)於區域法院聆訊，預計需時7天處理。

至於前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案，黎智英與另外8名泛民人士被控組織及參與未經批准集結兩罪，案件經審訊20天後，包括黎在內的7名不認罪被告，本月1日被裁定兩罪罪成，兩項控罪每罪的最高刑罰是監禁5年，而區院的判刑上限可達監禁7年；換言之，首次被定罪的黎智英，將面臨或高達7年的刑期。

此外，47名發起或參與「35+」初選人士，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人在赤柱監獄還押，今早亦有人前來探望他們，包括岑敖暉、朱凱廸及林卓廷的妻子、陳志全的友人等，惟他們都未有發言。