Facebook資料外洩涉港用戶　私隱署籲市民用不同密碼

社交平台Facebook超過5億名用戶的個人資料外洩，包括姓名、電話和電郵等，其中有293萬個香港帳戶的資料受影響。私隱專員鍾麗玲指，已經就Facebook外洩用戶資料展開循規審查。個人資料私隱專員公署亦已發出相關指引，建議市民使用社交媒體時要三思，定期檢查私隱設定，勿「一個密碼走天涯」。

公署發出指引提醒公眾，指社交媒體平台及即時通訊軟件並非「免費」，有關資料將被收集和分享，即是資料會被「貨幣化」，容易在不知不覺的情況下，披露了超出預期的個人資料。

鍾麗玲指出，目前社交平台經常都將用戶資料跨平台使用，大大增加資料外洩的風險，建議市民定期檢查私隱設定，例如用戶個人檔案的公開程度、臉容識別使用程度及是否容許追蹤活動，都可出作限制，呼籲市民使用社交媒體前三思。

她又呼籲市民須清楚社交平台的使要條款，須看清楚才同意使用，一旦必定要同意條款才能使用，就要多加考慮。鑑於今次資料外洩事件，她指一旦用戶收到來歷不明的電郵或電話等等，要更加留意。