工會憂收緊查冊變相縱容無良僱主　中小企商會斥阻礙營商

港府擬收緊公司查冊安排，將不再向公眾提供公司董事的通常住址，以及其完整身份識別號碼。有工會今（6日）表示，公司查冊是工人追討欠薪的常用工具，工友可藉此得悉拖欠薪金的僱主有否其他業務，並直接上門追討，擔心新安排令工友求助無門；有商會亦稱，以往不少企業會以查冊了解客戶背景，增加營商信心，批評新安排阻礙中小企營商。

職工盟總幹事蒙兆達質疑，新安排將出現不少問題，例如欠薪僱主或有不少同名同姓人士，若當局僅提供局部身份證號碼，最終可能不止找到一人，難以鎖定追查目標。對於日後查冊以通訊地址取代個人住址，他指工友或只能找到董事秘書公司的地址，惟對方無責任交代其行蹤，令工友求助無門，變相縱容無良僱主。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦亦指，大多企業和另一間公司合作時，一般會先了解其背景，包括董事姓名及住址等，以增強營商信心，一旦生意出現問題，受害一方亦可經查冊找出對方的通常住址，並追討被拖欠的金額。對於港府聲稱可循法院要求頒令取得完整資料，他認為現實上中小企或未有足夠時間和資源，來處理繁複的法律程序，批評新安排嚴重影響營商順暢度，甚至一定程度上阻礙做生意。