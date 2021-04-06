復活假檢測少致確診數放緩　許樹昌籲清零前勿放寬禁令免反彈

新一批復必泰疫苗昨日(5日)起恢復接種計劃，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(6日)到中大醫院疫苗接種中心接種第2劑疫苗後會見傳媒，提及本港最近每隔一兩日就會出現源頭不明病例，反映社區仍有隱形傳播鏈，並非完全安全，加上本地門診或私家診所亦因復活節5日長假而未有應診，推測病毒檢測量減少是確診個案下降的原因之一。

許強調，須留意疫情在明日(7日)復活假後復工的一兩周內有否反彈，現時香港處於第4波疫情「水尾」，若無大型群組爆發有望達致確診數「清零」，惟當局對防疫措施仍須小心及用「最大力度」，待「清零」後才放寬相關政策，並希望市民配合。

至於應否降低接種新冠疫苗的年紀層，許指出，40歲以上人士接種疫苗風險較高、60歲以上人士更甚，而80歲人士的死亡風險甚至達25%。相反，年輕人的風險較低，他指需視乎公眾接種的踴躍程度及疫苗供應量，再決定是否下調接種年齡層。