美食節今閉幕人流少　購物意欲低　檔主嘆蝕住做

受新冠肺炎疫情影響，不少大型活動不是取消就是延期，原定去年底舉行的「冬日美食節」變成「春日美食節」，而今日(6日)是展期的最後一天，未見有人流，不用排隊已可進場。有參展商表示，今年美食節改至春天淡季舉行，加上宣傳不足，導致生意比預期遜色；有到場市民指今年攤檔食品種類較以往少，而「試食環節」取消，更令他們不敢買新產品。

攤檔主要以販售臘味為主的伍先生稱，今年人流較往年大減近一半，人流少、消費的人更少，有不少入場人士純粹「行吓睇吓」。他續稱，其攤檔以黑芝麻醬最好賣，市民轉攻經濟實惠產品，惟租金高昂，「蝕住做」。

海味檔老闆黎先生亦稱，以往人頭湧湧，現時入場的人少，光顧的人更少，加上美食展往年均於冬天舉行，屬行業旺季，當時近10位員工「忙到冇停手」，但今年於春、夏淡季舉辦，預期只有往年一半的生意，但實際更慘淡，只有預期的60至70%，「唔好講賺幾多，為清貨要提早減價。」他說，若年尾再辦美食節，盼主辦單位能夠減租。

另一海味攤檔負責人洪先生亦表示生意慘淡，人流較往年少近半，生意更加連一半都沒有，加上運輸、人工等成本卻依舊，但今年產品售價比以往便宜，「唔蝕都偷笑」，往年人流多可當賺廣告，但今年人流欠奉，加上不得試食，因原先已付錢，只能「肉隨砧板上」，硬着頭皮做下去。

以販賣日本梅酒攤檔的負責人歐先生表示，取消試食、試飲環節影響甚大，以往可以透過試飲聚集人流，但今年不得試食、試飲，客人不敢嘗試新產品，難以推廣，連帶佐酒小食都難賣，「有得試食、試飲氣氛都好好多！」

市民林先生與家人今早11時左右到達美食展會場，經過1小時的購物後，戰利品已有數箱即食麵、豉油、糖果、咖啡。林先生說，場內少了近三分二檔口，能選購的貨品種類大減，惟今年的購物預算跟往年分別不大。

市民崔女士與友人衛女士均稱，今日是第2日到場購物，買了糖果、海味等，2人都認為今年展覽期間的商品比往年「抵買」。其中，崔女士指預算比往年少了一點，主要因加上場地不能試食，即使見到有新產品都不敢試，除非價錢經濟實惠。