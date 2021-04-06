警方流動攝錄隊全港打擊違泊　沙田區2個月發逾4萬告票

香港的違泊問題嚴重，單單在沙田區，由今年2月至今，警方已發出了逾4萬張定額罰款告票。警方流動攝錄隊今日(6日)更在全港進行執法行動，打擊造成道路阻塞的行車違例事項，在沙田正街近担杆莆街，有一隊4名交通警執法，並攝錄街上違例停泊的車輛，並向部分違例司機發出定額告票。

署理沙田警區行動主任高濬總督察表示，交通擠塞是香港長久的問題，而單單在今年2月至今，警方已在沙田警區發出了逾4萬張違例定額罰款通知書，當中逾500張由流動攝錄隊發出。高又指，以錄影的方法打擊違例車輛，可以減少警員與司機發生衝突的機會，亦可加強搜證。他又強調警方未來會繼續善用高科技執法，並針對持續違例的車輛，警方將進行多次票控，甚至拖走涉事車輛。

是次全港性行動中，總區交通單位會集中對較複雜的行車違例事項進行執法，例如黃色方格路口，而區交通隊則集中對通常在區內小路上造成阻塞的違例事項(例如限制區違例事項或未經授權而在巴士站，的士站或公共小巴站停車)進行執法。

警務處自2019年第二季度已全面採用流動攝錄隊打擊交通違例事項，並涵蓋所有行車違例事項，在2019年至2020年期間，警務處流動攝錄隊在全港各區共發出5,083及11,459張定額罰款告票。