鐵線損毀未修復　高身透明膠板獲市民激讚　既保安又護猴

漁農自然護理署於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝帶刺圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷。至上月25日，該署終「跪低」，將棘線換成普通鐵線，有關工程已完成，但期間曾發生有工人疑將棘線隨意棄置在現場，最後竟要由市民自行清理，而該批剛換上的鐵線不足一周即斷裂，明顯難達保安用途。東網本着護猴之心，連日來到場視察，今日（6日）發現損毀多日的新換鐵線未獲修復，漁護署至今仍然對十全十美的膠擋板方案無動於衷，令人摸不着頭腦。

東網建議漁護署改設透明膠製、每幅高2.5米至3米的垂直擋板作圍牆，並在擋板底部預留5厘米作去水位，保護猴子生活的自然空間。這款垂直擋板表面平滑，每幅有一定高度，猴子難以攀爬；擋板間有接駁口，更換容易，既透視到內外情況，又能做到保安用途，亦不會傷及猴子；而且有關物料可循環再用，更收環保之效。

漁護署早前將帶刺圍欄拆去棘線，改裝普通鐵線，但早前曾被揭有工人曾把棘線隨意棄置在現場，遭市民炮轟「冇腦」，憂猴子跳下去時會被割傷。記者今日再到場視察，發現部分已損毀的普通鐵線仍然未獲修復；活潑可愛的猴子紛紛在普通鐵線上攀爬、坐在鐵線之上進食及休息。連日來不斷有市民推舉東網的膠板圍欄建議，呼籲盡快安裝較高膠擋板，有助減低猴子受傷機會之餘，同時符合保安及環保要求。