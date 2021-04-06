復活檔生意遜往年　市民寧儲錢傍身　餐廳老闆嘆「想執㗎啦」

復活節連假即將結束，東網記者今日(6日)到灣仔視察，發現受新冠肺炎疫情影響，市道仍未見好轉，街道上只有寥寥數人，部分商店、食肆「拍烏蠅」，甚至索性關門。有餐廳老闆表示生意下跌3至4成，市民消費意欲明顯因疫情影響而有所下跌，亦有店主指即便使用外賣平台亦無助改善生意，建議政府補貼食肆，期望長假過後有上班族光顧生意會回升。有計劃留港的內地客則指，5日連假都留在家中，因經濟不景購物都較「手緊」。

茶餐廳老闆戴先生表示，疫情後生意額持續下跌3至4成，連假時晚市雖因市民懶煮飯而略有好轉，惟午市卻因上班族放假而生意下跌，他又料市面消費力疲弱，「市民都想儲返個錢，無乜必要都唔會使太多錢」。他又期望政府可盡快控制疫情，放寬各項防疫措施，讓各行各業盡快恢復。

餐廳老闆倪先生亦表示，今年復活節長假生意較去年下跌3至4成，認為「唔係平時有上班族生意我哋都想執㗎啦」，加上市民消費意欲低，甚至「兩個人食1個餐share(共享)㗎」。他更指「依家夜市都無開，真係無生意，連燈油火蠟伙記人工都蝕埋」，即便經營外賣平台，生意仍節節下跌。他更期望假期過後，上班族光顧可使生意回升，並建議政府補貼食肆以渡過難關。

正計劃留港工作的內地客涂小姐表示，5天連假都沒有計劃出門消費，大多時間都留在家，惟因經濟不景氣會較「手緊」，主要目標為購買化妝品等，故對銅鑼灣希慎廣場較有興趣，之後打算到該商場消費，但花費金額會比以往少，約2,000港元左右。