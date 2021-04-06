西貢度假人潮如湧　街渡接送逾千客　沙灘沿路現垃圾

復活節長假期已到尾聲，市民把握最後機會外出享受節日。西貢今早(6日)依舊人潮如湧，大型海鮮酒樓座無虛席，東網記者到場視察，發現碼頭旁近百張戶外座席幾乎坐滿食客，亦有不少市民攜同一家大小前來用膳，惟有人卻未遵守4人1枱的防疫措施。此外，西貢市中心附近的橋咀島亦有市民與親友歡聚，但石灘一帶多處地方出現如膠袋、水樽、口罩等垃圾。

有市民留在市中心共敍天倫，亦有市民前往附近島嶼，在離西貢市中心約10分鐘船程的橋咀島，有不少市民前來行山，亦有家庭連同寵物在石灘附近暢泳，亦有十數名市民在石灘露營。市民李先生與家人昨日(5日)前來露營，他表示首次前來橋咀島感覺不錯，而今早亦有沿山路走到附近的廈門灣，沿路可見垃圾，如膠袋、水樽、口罩等被隨處棄置，而橋咀島上石灘亦見有膠樽等垃圾，但不算嚴重，市民亦有把垃圾拿到指定地點。

時至中午時分，人流仍然絡繹不絕，接載遊人到各島的街渡亦應接不暇。其中1艘街渡貓記的負責人貓姐表示，復活節假期遊人大增，特別是假期首日，場面相當「墟冚」，當天差不多需要出動公司所有船，直言「隻隻船都接廿幾人」接載至少過千人。

她續指，假期整體生意較以往增加了20%左右，「往年啲人都去旅行，依家就留喺香港」。她直言生意額仍未回到以往外地旅客來港的水平，「始終香港人嚟得多(西貢)都會厭」，但她仍對市面上人流增加感高興，「開心有錢賺、有工開」。她又稱，大多數遊人亦趁天氣暖和去沙灘，但有人因燒烤場未開而失望，故期望政府可再次放寬禁聚令，盡快恢復經濟。