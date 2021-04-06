酒吧卡拉OK麻雀館業絕食第3日　竹館職員耗盡積蓄冀復業

新冠肺炎疫情肆虐下，酒吧、卡拉OK、麻雀館等夜間娛樂行業停業已久，麻雀館甚至停業逾200多天，惟至今仍未獲重開。多名業界代表自本周日(4日)開始，於政府總部門外進行接力絕食行動，而今日(6日)是行動的第3天，將由麻雀館業界接力，他們批評政府過橋抽板，並要求政府盡快讓業界復工，否則他們將被迫結業。

有麻雀館東主表示，大部分員工已配合政府接種疫苗，不能理解為何政府批准放寬泳灘及主題樂園等，唯獨是夜間娛樂行業仍無法復業；有參與絕食行動的麻雀館員工則指，雖然嘗試轉行但因經濟不景，處處碰壁，無法找到新工作。

有份參與絕食行動的麻雀館東主張先生表示，麻雀館一共要養活30至40名員工，加上租金及人工等，經營壓力極大。他又指，有逾10多個員工已接種疫苗，期望換取復業，且願意配合政府防疫措施，難以理解為何其他曾有群組爆發染疫的行業，如健身室等仍可開業，唯獨夜間娛樂行業卻被視為罪犯一般，「有啲人label(labelise 標籤)我哋開業就累香港人攬炒(爆疫)」，認為做法不公。

年屆40的周先生指，入行麻雀館工作約數年，曾嘗試尋找其他工種轉行，惟處處碰壁，現時要由70多歲的父母墊付生活費，自言「覺得自己好不孝」，但實在毫無辦法。他又指，現時仍有許多非法場所繼續營業，質疑為何其工作的麻雀館是正牌，但仍無法開業，要求政府讓他們盡快復業。

入行逾30年、現年62歲的麻雀館員工麥先生指，停業逾4個月使他耗盡積蓄，加上妻子有長期病患需要覆診，政府卻毫無支援，直言「穀種都食晒，依家要周圍搵人撲水(借錢)」，期望政府「多多通融，唔好打爛我哋個飯碗」。