大埔碗窰溪澗再現大批放生龜　關注組呼籲市民領養

善信溪澗放生龜隻愈演愈烈。在復活及清明節假期，有善信到大埔碗窰路的溪澗放生龜，香港棄龜關注組昨日(5日)在社交平台指，同一個位置再次出現40多隻放生龜，關注組不能裝作不知情，也不忍不作理會，因為這些放生龜的問題，相信大家有看傳媒報道亦知道。

東網記者今午(6日)到碗窰路的溪澗察看，見到至少10隻龜伏於大石曬太陽、或於水中游泳，龜殼上清一色被寫上紅色放生字句，因此相信是善信放生的烏龜。有行山經過市民見到群龜聚集，亦好奇停下觀看。市民陳先生表示，亂放生烏龜不對，因為牠們根本找不到食物，胡亂放生等同害了牠們，一定要有適合的生存環境給牠們才可放生。

香港棄龜關注組又稱，所有獲救的龜隻等候市民拯救，一來因為這些龜數量太多，關注組無太多人手和地方暫養；二來這些龜大多有病有傷，不能即時作出領養；三就算牠們健康無問題，但香港很少人領養中大型紅耳龜；四就是碗窰路每個星期，都有很多新的放生龜，惟源頭未找到，因此未能堵截，導致救完再救已變成循環。鄭重呼籲市民真的不要再放生龜，盡量不要棄養。

其實早於今年2月23日，碗窰路溪澗已發生被善信放生的烏龜，當時亦有義工前往救龜，更表示現場並非首次發現有烏龜被人棄置，惟以該次的數量最多，約40隻烏龜，當中不少已死亡。希望市民大眾明白不可胡亂放生烏龜，因為山流溪澗或大海都並非放生烏龜的合適之地。