秀茂坪雌雄賊入屋行劫　男賊猥褻12歲女童兼拍片

秀茂坪發生令人髮指猥褻女童案。上周四(1日)傍晚6時半，2名男女闖入安達邨一大廈有所企圖，發現一單位只有一名12歲女童在家，2人以不同藉口要求入屋，女賊進屋後即大肆搜掠，劫去約1,300港元現金、一條項鏈及一部手機，失物總值約5,600港元。男賊則對女童進行嚴重猥褻行為，並用手機將過程拍攝下來。

秀茂坪警區重案組接手跟進案件，經深入調查及分析後，發現疑犯活躍於深水埗一帶，並有多處地方躲藏。警方翻查大量閉路電視錄影片段，最終鎖定目標人物，並於前晚(4日)約11時，拘捕一名38歲中國籍女子，在其身上搜獲小量海洛英。

警方經過長時間的埋伏行動，最終亦在今晨(6日)約7時，拘捕另一名涉案的47歲中國籍男子，2名被捕男女分別涉嫌入屋爆竊、管有危險藥物、向16歲以下兒童作出猥褻行為及製作兒童色情物品被捕，案件繼續由秀茂坪警區重案組跟進。

秀茂坪警區助理指揮官(刑事)馬怜昊署理警司指，案發時12歲女童獨自在家，2名疑犯以派發口罩為藉口要求開門，女童最初拒絕，惟疑犯進一步聲稱要求房屋署人員將其家中的寵物狗帶走，藉此恐嚇女童開門，她受驚之下就範，最終開門予2人進屋犯案。

據悉，2名疑犯報稱無業，警方在被捕男子的手機內，暫時只發現涉事女童的影片，將檢取手機作進一步檢驗。而涉事女童來自單親家庭，與母親同居，現就讀中學，案發後社署已派社工跟進，警方將諮詢律政司意見，再決定是否向獨留女兒在家的女童母親追究責任。

警方提醒市民，應時刻保持警覺，切勿輕易開門予陌生人進入單位，如有懷疑，應立即核實其身份，並聯絡大廈保安員，甚至報警求助，更切勿獨留兒童在家，物業管理公司亦需留意及避免陌生人出入大廈。此外，如有市民於近日遇到同類型事件，或有相關資料提供，可盡快與警方聯絡。