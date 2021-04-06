大館博覽展出黑暴文宣　議員批利用「偽術」鼓吹暴力

西九文化區M+博物館將於年底開幕，但當中包括涉嫌展示散播對國家仇恨的藝術品，而惹起社會爭議。事件無獨有偶，中環「大館」近日同樣被揭發展出疑煽動及縱暴內容。有議員直斥此類展覽是利用藝術之名，實質是鼓吹暴力行為，認為政府不能再放手不理。

由前中區警署原址改建而成、位於荷李活道的「大館」，內有16座活化歷史建築，包括前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄，以及兩棟名為賽馬會藝方和賽馬會立方的當代建築。當中賽馬會藝方正舉辦一個名為「韌生」的藝術展覽，但展覽中有不少涉支持撐黑暴的文宣，包括在展覽前放置圖書的位置，放有3本與「旺角暴動」及「佔領中環」相關的書籍。

大館是由前中區警署原址改建，但是次展覽內容卻一面倒地抹黑警方及美化暴徒。身兼執業大律師的議員容海恩狠批有關展覽是利用藝術之名，煽動暴力行為，其實只是「偽術」。她認為有關展品涉嫌違反《港區國安法》，更造成長遠的教育問題，荼毒青少年，遺害更大。

此外，容提及有警察朋友向她反映，對於展覽無理批評他們為「黑警」，感到非常憤怒，不明白政府「點解可以不作為到一個地步」，直斥政府管理鬆懈、放手不理，才促使展覽方利用平台煽惑黑暴，認為政府應成立跨部門小組檢視展品，掌握最後的話語權，不能任由底線被「愈踩愈低」。