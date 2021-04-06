新冠疫苗接種率低　陳肇始：逾半市民打針才有望復常

新冠疫苗接種計劃於2月26日展開至今，全港僅約50萬名市民接種疫苗，接種率不足2成。食物及衞生局長陳肇始今（6日）在網誌撰文稱，本港需有超過一半市民完成接種，政府才更有條件爭取進一步回復正常生活，包括經濟、社交活動和跨境出行。此外，她又指當局合共撥款1.7億港元，支持本地大學進行49項針對新冠肺炎的醫學研究。

陳肇始指，本港目前只有約50萬人接種疫苗，在科學上要達致「群體免疫」的效果，仍有一段頗長距離。陳指，為鼓勵更多市民盡早接種疫苗，當局將陸續把「完成接種疫苗」，即是已接種第2劑疫苗後再過14天，納入各項防疫政策當中，並正積極研究，如有一定數目市民接種疫苗，是否可以對社交距離措施作出進一步調整。

另外，醫療衞生研究基金於去年4月及8月批出合共1.7億港元撥款，支持本地大學進行49項針對新冠肺炎的醫學研究。陳表示，相關研究包括支持2所本地大學開展4個研發新冠疫苗項目，包括港大醫學院微生物學系的噴鼻式疫苗、港大生物醫學學院負責有關開發泛冠狀病毒疫苗等。其中後者，研究員已找出高免疫原性的病毒基因片段 (immunogenic epitope on virus spike protein)，有助開發更有效疫苗，相關研究成果已在國際期刊發表。

她說，未來將增加支持更多有關新冠疫苗的研究，例如監測疫苗的安全性和效力、評估抗體產生的水平和持久力、比較由疫苗和自然感染所產生的免疫反應等，料為期2至5年。