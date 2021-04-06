漁護署花92萬元在郊遊熱點設屏幕報天氣　環團斥資訊不足

市民因疫情多到郊外，最近有環保團體在荔枝窩村附近發現以往的指示牌不翼而飛，取而代之是2米高的巨型LED電子屏幕，漁農自然護理署指正嘗試在郊遊熱點設電子屏幕為郊遊人士提供即時天氣資訊，每個屏幕成本約23萬港元，現在北潭涌、荔枝窩、薄扶林水塘及城門水塘試行，即合共花92萬港元。環團指屏幕不但與公園格格不入，而且資訊缺乏，認為政府在浪費公帑，又表示憂慮改革是為將來迎來大型旅行團鋪路。

環保團體本土研究社在荔枝窩協天宮同小瀛學校旁邊發現，位於地點的地圖、座標被移走，並換來電子屏幕，顯示天氣、衞生資訊等。有網民留言指，在城門水塘亦有發現類似顯示屏，又有人斥在郊野沒有電子板必要。本土研究社成員黃肇鴻表示，顯示屏缺乏地圖等對行山人士重要資訊，「就咁得天氣，我睇手機都得啦。」電子屏幕長期發光，遠至100米亦看得見，或會引致光污染，加上放在室外日曬雨淋，會有高保養成本等問題。他又指，擔心引入電子屏幕，就如把郊野公園變商場，或是政府大量引入旅行團到郊野的準備，憂會令郊野公園承載增加。

漁農自然護理署回覆指，正試行在郊野公園郊遊熱點裝設電子屏幕，向郊遊人士提供即時天氣資訊及預報，方便郊遊人士因應天氣情況計劃合適行程或考慮更改路線，以保障個人安全。此外，電子屏幕亦會播放宣傳短片及展示信息，向郊遊人士推廣山系禮儀和防疫措施等。為免影響野生動物，有關電子屏幕每日上午8時開始運作並於下午6時關閉。

署方又指現時在北潭涌、荔枝窩、薄扶林水塘及城門水塘的遊客設施旁裝設共4個電子屏幕。有關電子屏幕經一般政府採購程序處理，每個電子屏幕的成本約23萬元，費用包括設計、生產、安裝及3年在地保養。