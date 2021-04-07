近半過動症兒童等公院治療逾2年　團體促公私營合作縮等候期

調查指，本港近半患專注力不足及過度活躍症(ADHD)的兒童，於公立醫院輪候治療等起過2年。有患者母親稱，兒子等足4年才得到治療，候診期間兒子經被老師投訴上課「遊魂」和騷擾同學，令她感到無助，彷如「盲頭烏蠅」。關注團體促政府推行公私營合作，增加培訓人手，縮短輪候治療時間至6個月。

專注不足/過度活躍症(香港)協會去年8月網上訪問了100位醫護、社福和教育界人士，以及家長。47%人表示，患專注力不足及過度活躍症的兒童輪候公立醫院治療超過2年，逾80%人認為等6個月內才算合理。另有85%人指患者家長頻頻收到投訴、與子女爭執，精神壓力極大。

溫女士(化名)的兒子現時就讀小一，其4歲起已懷疑有言語障礙，並安排做評估，直至今年2月才被評估為懷疑患有ADHD，並轉介到專科跟進，但需等到明年11月才見醫生，屆時兒子已經8歲，輪候了足足4年。她指，兒子經常被老師投訴上課「遊魂」、騷擾同學、無法聽從指示，成績也一直包尾，她感到十分無助，唯有「盲頭烏蠅」般上網自學，但坊間資訊混亂，各種治療索價極高，她很希望兒子能盡快獲得治療，紓緩壓力。

精神科專科醫生林美玲指，ADHD兒童容易因成績差、有心無力而感到挫敗，打擊自信心及自我價值，長遠引致情緒病，因此宜及早求醫。該會建議政府協助私營及社福機構為現時輪候治療的學童提供評估、診斷及治療服務，將輪候時間減至6個月。