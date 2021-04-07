棄城災難：生死無處安居　留低一樣難過

港府施政無方引發移民潮，正當一邊有港人「走得就走」，另一邊留守的港人亦不見得好過。只因本港缺地逾千公頃，房屋供應遲遲未到位，連政府提供的龕位亦長期不足，有議員直斥當局若再不整頓房策，港人生養死葬無處容身的問題，只會成為本港死結。

港府近年多次強調本地至少缺地逾1,200公頃，因而提出多個覓地選項，當中單計明日大嶼計劃，預算造價已高達6,200多億元，不過目前僅處於前期研究階段，待真正有樓落成入伙都需時10年或以上，而且計劃極具爭議，一直有不少反對聲音。所謂遠水不能救近火，根據房屋委員會最新數字，在去年12月底，公屋輪候宗數已達25.34萬宗，一般申請者的平均輪候時間長達5.7年，當中長者一人申請者的平均輪候時間更為3.4年，基層市民等到頸長都未能上樓，反映港府房策行之無效！

除此以外，因政府提供的龕位長期供不應求，私營骨灰安置所發牌的審批進度亦不如預期，以致本港可謂陽宅及陰宅同告短缺，移民不成的港人連搵位下葬亦成問題。

議員柯創盛直斥港府覓地建屋進度龜速，屢屢落後於港人的實際需要，認為當局理應大刀闊斧改善房策，否則擔心港人生養死葬無地可容。柯提議指，政府可設立由司長級官員為首的督導小組監察覓地建屋進度，從上而下理順所有窒礙建屋進程的困難。柯又建議當局長遠可考慮將運輸及房屋局分拆為兩局，他直言運房混為一談並無產生協同效應，反而愈搞愈亂；認為若日後房屋事務有專局負責及推展，相信效率將會有所提升。