棄城災難：人心不穩料逾15萬人赴英　寵物被棄成犧牲品

本港自2019年爆發社會運動以來，社會動盪不安，加上疫情肆虐，政府抗疫不力，管治無能，最新民調顯示或有多達150萬人打算移民，涵蓋不同政見或背景人士，移民顧問直指港人罕有走資賣樓，離心之堅決是近年罕見。同時亦有不少人狠心拋下寵物，令不少名種貓狗慘變犧牲品，無人收養甚至會被人道處理。

本港移民潮引發資金外流，積金局日前公布最新數據，去年第3季以「永久離開香港」為由，提取強積金逾17億元，按季大增72.12%，而相關金額的季度增幅創有季度紀錄以來新高。

近日加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）數據顯示，去年經電子轉帳（EFT）方式，由香港銀行體系轉移至加拿大銀行體系的資金達436億加元（約2,690億港元），創2012年有紀錄以來新高，相當於香港約1.9%存款外流。而英國內政部去年估算今年將有15.33萬港人前往英國，有銀行更發表報告指，港人為移民賣樓，料今年將走資2,800億元。另外，警務處資料顯示，過去兩年申請「良民證」人數創近10年新高，2019年逾3.3萬人申請，較2018年高逾四成。

星之谷移民顧問及海外物業董事總經理莊鈺洪指，過去一年，港人在英國購買超過二萬個物業，過往只有零星港人在當地置業，數字反映移民的熱熾程度，自2019年香港觸發社會運動以來，查詢及落實移民的人數就上升3至5倍。

「啲人賣咗層樓去外國置業，同埋用嚟做生活費，完全將資產轉移嘅情況比以前多好多！」萬豪移民顧問創辦人兼董事總經理丘濠銘直言，今次港人移民模式與過去不同，以前投資移民傾向「移民不移居」，會保留至少一個物業在港作後盾，而今次不少人變賣唯一物業，特別是透過BNO移民的港人，反映離心堅決，相信與他們對香港前景灰心有關。

除了賣樓走資，不少飼主亦因移民而將寵物遺棄。拯救遺棄寵物中心（RCAP）創辦人Teresa指，近期接收因主人移民而棄養的狗隻數目急升四成，不少狗隻更因被拋棄及不適應新環境而出現哭泣、絕食等類似抑鬱症狀；「毛守救援」義工陸家捷更指接收的棄養寵物上升1.5倍，另在街頭發現更多疑似被人棄養的名種或年幼狗隻，憂慮無人領養最終遭漁護署人道毀滅。

漁護署今年首兩個月已接收69隻包括狗、貓及雀鳥等其他動物，佔去年全年數目超過一成，反映棄養數字有上升趨勢。漁護署署長梁肇輝對此責無旁貸，應檢討現行機制加強教育及執法。事實上，東方報業集團早前曾向港府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，惟遭港府拒絕。