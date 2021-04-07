棄城災難：垃圾山鼠橫行　骯港點住得人

鼠患於本港各區遍地開花，食環署多年來失職怠惰、束手無策，新冠肺炎疫情夾擊下，鼠輩更成為播疫媒介，本港第4波疫情一直「死唔斷氣」，老鼠「功不可沒」。最近的做騷封區行動更自暴其短，被本報連環踢爆舊區天井垃圾堆積如山，養鼠為患，食環署卻眼不見為淨只顧做門面工夫，清洗太平地，終令香江變臭江，港人紛紛棄城出走，拒與老鼠同眠。

本港鼠患嚴重，前食環署署長劉利群管治無能，食環署多年來一直因循怠惰，滅鼠之策的成效一直為人詬病，推出多項科技滅鼠措施均慘淡收場，當中氣壓滅鼠器更是「零戰績」，一隻老鼠都捉不到，淪為笑柄，反而民間自製的「捕鼠神器」更有效，簡單又便宜。肩負滅鼠重任的食環署慘遭老鼠「玩番轉頭」，捉一隻老鼠成本要4,000多元，狂燒公帑，惟鼠患卻愈滅愈猖獗，當中大鼠戊型肝炎個案已累計增至15宗，佔全球逾九成；鼠患指數更創過去10年新高。

鼠患於新冠疫情期間攀至高峰，港府一連串的突襲封區行動，反暴露了多區天井垃圾堆積、環境衞生惡劣的慘況，《東方日報》連日到現場視察，揭露油尖旺、深水埗及新蒲崗一帶的舊樓居民一直與垃圾及鼠輩「同眠」，一打開面向天井的窗戶隨時令病毒攻入屋，令居民活在惶恐之中，亦揭示食環署一直視而不見、蛇王偷懶，成為多年來鼠患滅之不絕的根源。

本港落得滿城老鼠下場，推高移民數字，逼港人放棄家園出走他國，惟官方充耳不聞，一直做鴕鳥拒面對現實，執迷不悟。長久下去，人人避之則吉的堆填區不再局限於將軍澳，香港勢變成「堆填港」。