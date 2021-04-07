棄城災難：暴疫兩年人才流失 前線醫護嚴重斷層

本港經歷暴疫兩年，經濟陷入衰退困局，失業率更創下近17年來新高，最新的民意調查揭露，5個港人便有一個有意移民，事實上不少醫護界人士亦萌生離港去意，早前有護士組織的調查指，逾50%的護士正考慮辦理移民海外，當中主要目標是英國、澳洲、加拿大等。有醫護指出，香港醫療體系一直人手緊絀，前線醫護承受極大工作壓力，擔心有資歷的醫護離港後，令業內青黃不接，出現嚴重斷層，未來醫療事故進一步上升，食物及衞生局局長陳肇始束手無策。

香港護士協會去年11月開展一項調查，超過一半護士表示正在考慮辦理移民海外，當中以護理年資在5至10年內的受訪者最高，而在正辦理移民海外手續的受訪護士中，有80%表示會在兩年內離開香港。護協主席源志敏曾表示，年資5年至10年，及於醫管局工作的護士移民意欲最高，反映本港將會失去一部分具經驗的護士，公營醫療運作很可能受到影響，而護士工作環境差劣亦會令護士移民意欲增加，認為政府應改善醫院工作環境，包括聘請足夠人手。

有不願具名的醫生透露，身邊約有30至40名專科醫生已考取其他國家的執業資格，以便取得移民「入場證」，並估計最多醫生會移民到英國，並在當地繼續執業。由於英國的醫療制度與香港相若，而且領取英國國民（海外）護照（BNO）時間較短，移民門檻更方便。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文亦指，護士出現移民潮，相信與本地政治氣氛緊張有關，認為未來亦會有更多醫護人員考慮及規劃移民，而香港醫療體系多年來未有積極改善，新入職的醫護人員更容易萌生移民打算，相信移民風氣會進一步加重本地的醫療壓力，無可避免進一步增加醫療事故的出現。