棄城災難：政局亂象未息　司法不公埋禍

本港政局近年持續動盪不穩，前年修訂《逃犯條例》因政府解說不足，又錯誤解讀民情，觸發反修例風波，爆發連串大規模暴力衝突，導致社會嚴重撕裂。政治風浪未平，隨之又爆發新冠肺炎，政府過去一年被狠批抗疫不力，防疫政策朝令夕改，嚴重影響民生，怨聲載道，再加上司法不公及法治淪亡，不少市民選擇離港，更引發移民潮。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府施政未能解決本港深層次矛盾，以房屋土地供應為例，指香港樓價水平持續高企，即使以數百萬港元購置居所，單位亦只有「豆腐膶咁細」，但以同樣價錢到外地置業已可獲得更大的居住空間，而本港的教育制度亦較外國遜色，難免令中產階層人士萌生去意。陳狠批政府抗疫不力「打爛唔少人飯碗」，即使眼見企業不斷裁員，仍拒設失業援助金，明顯是施政離地。他指基層市民生活困苦，加上政府管治不力，相信基層市民如有機會移民到外國任「藍領」或水電工人亦心甘情願。

政治混亂已引發社會恐慌，然而司法機構拒絕改革，導致司法不公，亦是市民萌生去意的原因之一。外界不斷批評律政司拖延檢控2014年違法佔領行動的被捕者，本身是執業律師的議員周浩鼎直指此舉只會令公眾動搖對律政司的信心。他又批評不少黑暴案件裁決過輕，或多或少鼓勵年輕人作出違法和暴力行為，認為應設立量刑委員會，給予公眾清晰、透明和公道的裁決。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈贊成設立司法監察和量刑委員會，兩者可雙管齊下發揮作用。他舉例，指近期律政司檢控工作頻頻「甩轆」，部分法官以政治立場行先，放生被告，令市民對法治失去信心，不過律政司在其中15宗案件上訴得直，覆核刑期成功，反映設立量刑委員會有其必要性及迫切性，進行司法改革是刻不容緩。法改革是刻不容緩。