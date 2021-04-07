驚聞槍械從天降　警荷槍破地下竹館拘主持賭客

昨晚(6日)9時許，警方接獲報案，指上水新豐路65號後巷有麻雀賭具及手槍物體從天而降，樓上且傳出嘈雜聲，同時有一群大漢聚集。警方聞訊大為緊張，衝鋒隊警員趕至，隨即穿上避彈衣及戴上防彈頭盔，持MP5衝鋒槍及雷鳴登霰彈槍登樓及在後巷調查，氣氛緊張。

警員搜索後未有發現槍械，被指跌出手槍物體的閣樓單位，亦未有發現懷槍客，但檢獲一批麻雀賭具，在場12人，相信包括有賭檔主持及賭客，初步不排除有人在閣樓暗營非法麻雀賭檔，滋擾附近住客及街坊之餘，且恐有播疫風險，遂遭到舉報。

警員經初步調查後，拘捕賭檔負責人及賭客，連同一批賭具等證物帶署扣查，被捕各人亦涉嫌違反禁聚令，每人遭罰5,000港元。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。