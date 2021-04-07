東方日報A1：南亞輸入不停　變種新冠圍城

傳染力更強、感染後對身體影響更大的新冠變種病毒，正危害本港疫情「清零」的機會！昨本港新增7宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，包括兩宗帶有N501Y變種病毒株，分別由印度及巴基斯坦抵港，本港迄今累計已錄得175宗變種病毒株個案，最大輸入國分別是菲律賓、印度及巴基斯坦，但當局至今仍未對上述地區祭出「禁飛令」。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨警告，港府應果斷禁止上述國家的航班抵港，「如不能攔截外來傳入的新冠病毒，恐引發新一波疫情！」議員亦批評港府對變種病毒採拖字訣，香港已多次錯失「清零」機會，前車可鑑，若任由變種病毒株流入社區，香港恐再一次與疫情清零擦身而過！

本港昨日新增7宗確診個案，3宗為本地關連個案，沒有不明源頭個案。至今累計錄得11,532宗確診病例，另有少於10宗初步確診個案。4宗輸入個案中，有3宗從印度到港，包括兩男一女，年齡介乎30歲至40歲，其中二人乘搭EK384，一人乘搭UK6395於4月4日到港，當中一名39歲男子為外傭，被驗出帶有N501Y變種病毒。餘下一宗輸入個案為21歲男子，於4月5日乘搭EK384由巴基斯坦到港，被驗出帶有N501Y變種病毒。

何栢良昨出席電台節目時表示，近日來自菲律賓、印度及巴基斯坦等高危地區的輸入個案急增，不少患者更帶有變種病毒，一旦流入社區或致新一波疫情爆發，而爆發速度甚至會比之前更快。以前日即本月5日公布的15宗輸入個案為例，當中約一半帶有N501Y變種病毒株。他指菲律賓疫情現時在爆發頂點，建議先叫停從該國來港航班2至3星期，又認為需加密檢測機場員工及檢疫酒店員工的次數，而且外地旅客在酒店檢疫21日期間，亦需再加2、3次檢測。

變種病毒株愈演愈烈，但港府至今遲遲沒對菲律賓、印度等地宣布「禁飛令」。近日本港本地感染個案回落至低位，清零在望，但外地輸入個案會否引發新一波爆發，已成防疫最關鍵的一環。

立法會議員葛珮帆表示，現時本地個案疫情漸趨穩定，有機會清零，近期外地輸入個案成為最大威脅，促港府不宜再拖，應立刻禁飛高危地區來港的航班，把握清零良機。

回顧過去一年零四個月的抗疫歷程，本港最少3次與「清零」擦身而過，其中第2波疫情便因大量海外尤其是英國留學生回港，導致疫情一發不可收拾，其後又有外籍海員「零檢疫」在港四處走，外來航空公司人員在港播毒等，以致疫情失控。

另外，昨日新增的3宗本地關連個案，包括一名12日大男嬰、7歲女童及31歲女子，其中男嬰及女童分別於本月5日及4日出現病徵，31歲女則無病徵。3人為昨日確診的32歲源頭不明男子的緊密接觸者，患者於旺角惠豐中心豐澤任職售貨員，4人同居於油塘邨華塘樓。該名12日大男嬰為疫情爆發以來年紀最小確診者，並於3月27日曾到觀塘母嬰健康院。本港上一名年紀最小確診者為一名14日大男嬰，他於1月27日確診，無病徵，屬機場三跑地盤群組。

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