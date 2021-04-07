霸官地非法開墾　山泥傾瀉危機增

雨季即將來臨，惟多區山坡仍被人佔據作非法耕種，藍田公園斜坡被非法開闢成近千平方呎農田，種滿蔬果；沙田一屋邨後山一塊官地亦有人佔用來建棚種菜。專家直指山坡被非法開墾會造成水土流失，有機會引發山泥傾瀉。有地區人士狠批亂象存在多時，曾向有關部門反映，但情況未見改善；議員批評政府監管不力、部門的職權分散，令非法耕種蔚然成風。

位於藍田德田邨對面的藍田公園，是其中一個港人行山的熱點，但不時有居民反映有人私自開墾斜坡耕種。東網記者日前到上址視察，發現半山一幅近千平方呎的土地被人用木製圍欄圍封，並將土地改建成一幅幅農田，分別種滿不同種類的瓜果蔬菜。現場耕作用品一應俱存，更有水管引導山水，疑作灌溉之用。觀塘區區議員葉梓傑形容藍田公園為非法開墾黑點，他早在兩年前曾向相關部門反映，但因牽涉屋邨及政府土地，存在執法問題。葉指，藍田過往在風季期間不時發生塌樹事件，擔心非法開墾問題猖獗，會加劇山泥傾瀉風險，希望署方加強巡查及執法。

沙田顯徑邨後山、近沙田南食水配水庫一帶的政府土地，亦出現非法「農田」。記者早前到場視察，發現雖然屋邨管理處在前往後山道路的欄杆上張貼告示，示意不得內進，但在短短15分鐘間，已有4人跨欄內進，當中不乏中年女士及長者。而該處屬政府土地，但有人違規築起一個面積約200平方呎的竹棚，入面種滿各類植物。沙田區區議員吳錦雄指，有關位置過去不時發生小型火警，懷疑有人會藉由火燒雜草來令土地變得肥沃；而有關位置鄰近集水處，他亦擔心灌溉時會令水源受到污染。

香港註冊專業土木及結構工程師彭振聲指，植物的根部能抓着泥土，作天然鞏固的作用，但非法開墾會令原來在土地上的植物被移除，增加山泥傾瀉的風險。議員麥美娟指出，不同地段的斜坡由不同部門管理，由於架構過於複雜，會造成權責不清。她又指政府對非法耕種的態度消極，依靠市民舉報，令問題愈趨嚴重，促當局正視問題，亦可考慮在市區中開闢農圃，供市民耕作。地政總署發言人證實，藍田公園附近斜坡及沙田顯徑邨的後山位置均出現非法耕種，署方亦曾在去年4月及12月在藍田公園採取土地管制行動並移除有關物件，並在現場豎立政府告示牌，及加强巡查。