Dr.東：避免濫交有助預防子宮頸癌　新藥延長5個月存活期

子宮頸癌是女性的大敵，世界衞生組織上年發表《加速消除子宮頸癌全球戰略》，指全球每年新增逾萬宗子宮頸癌個案，並有10萬名女性死於該症，幸疫苗及新的檢測和治療方法，可望在2050年拯救50萬人的性命。本港臨床腫瘤科專科醫生張寬耀表示，子宮頸癌源於人類乳頭瘤病毒（HPV），過早有性經驗及有多個性伴侶等，都可能引致子宮頸癌，近年有個別新藥面世，有助減輕子宮頸癌患者病情惡化，並將存活期增加4至5個月。

張寬耀表示，子宮頸癌主要是透過性行為感染人類乳頭瘤病毒（HPV）所致，除上述原因外，有多個性伴侶、曾感染性病、持續5年或以上有口服避孕藥，有3次或以上的懷孕次數，免疫力低和有吸煙等習慣，都是引致感染人類乳頭瘤病毒的途徑。預防子宮頸癌的方法有多種，張表示，最基本的方法是避免濫交或與有性濫交的伴侶發生性行為。

早期的子宮頸癌是沒有任何徵狀，一般情況下，患者是定期接受柏氏抹片檢查，可診斷自己有否患癌。若患者能及早發現，只要配合適當的治療，患者會有較高的治療率和生存率。接受子宮頸癌疫苗亦是其中一個預防方法，疫苗可預防高危型第16和18型HPV病毒引致子宮頸癌，子宮頸癌前期病變，外陰前期病變和陰道癌前期病變，以及第6和11型能引致生殖器疣及輕度子宮頸病變。

至於治療方法，張表示，不同期數的子宮頸癌都有不同的治療方法，患者屬子宮頸癌的初期，會以手術切除或電療的方式：二期或以後，會電療為主，包括體外或體內放射治療：第三期會以化療為主，之後以放射治療局部控制子宮頸癌。至於復發的子宮頸癌，會以化療和標靶藥治療。現時較新的子宮頸癌標靶藥名為「貝伐株單抗」，可減輕子宮頸癌惡化，增加患者存活期4-5個月。

日本最近有較罕見的個案，患有子宮頸癌的母親經羊水把癌細胞傳給胎兒，及後胎兒證實患有肺癌。張表示，這個情況屬罕見，其多年行醫也未見過，認為這是一個複雜的個案，因為懷有胎兒會引致出血。他又指，只要在癌症的初期進行手術，曾有子宮頸癌女性可以懷孕，但若果曾接受電療，會影生育能力。