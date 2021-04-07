涉8.31非法集結今開審　黎智英由囚車押抵法院應訊

因涉嫌違反《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英，剛於上周四(1日)被裁定在前年8月18日組織及參與未經批准集結罪成，今日(7日)又再面對另一宗審訊。他與前立法會議員李卓人和民主黨前主席楊森，因涉嫌在前年(2019年)8月31日，參與另一次未經批准集結而被控，案件今早在灣仔區域法院開審，預計審訊需時7天。押抵黎智英的囚車於早上約9時抵達法院。

今天開審的案件共有3名被告，依次為黎智英、楊森和李卓人。控罪指他們在2019年8月31日，參與位於灣仔至中環區的未經批准集結，違反香港法例245章《公安條例》第17A條。據條例規定，此控罪的最高刑罰為5年監禁。本案將由「8.18」非法集結案同一名法官、即區域法院法官胡雅文審理。

除「8.18」案及本案之外，黎智英仍有2宗涉及非法集結的案件等待審訊。第1宗為指控黎在前年10月1日煽惑他人參與未經批准集結，將於本月19日在區院進行閉門審前覆核，然後在5月17日正式開審；第二宗就涉及去年6月4日的六四事件31周年維園燭光集會，黎被控聯同李卓人及多名支聯會常委，在維園噴水池外煽惑他人參與未經批准集結，案件將於今年6月11日在區院提訊。