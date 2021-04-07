今起放寬回校上課比例　學生感興奮　家長笑稱可攤唞吓

番禺會所華仁小學今早安排小三至小六生回校上課。(李志湧攝)

復活節假期結束，部分學校今日(7日)起陸續復課。教育局早前公布放寬恢復面授課堂的人數上限，由三分一增至三分二。位於北角的番禺會所華仁小學，今早安排小三至小六生回校上課，有家長認為現時新冠肺炎疫情漸受控，期望可以盡快回復正常，讓孩子上全天課。

今日是復活節公眾假期完結後的第一個上課日，華仁小學安排小三至小六的學生回校，有學生睡眼惺忪上學，但紛紛表示對於回校上課感開心、興奮。在華小分別就讀小三及小六的何氏兄弟，由父親接送上學，進入校門前弟弟的嘴裏還咬着麵包。兄弟均指對可以回校上課感開心，對早前該校有學生參加的足球訓練活動教練確診，2人均指不擔心，亦不認識有參加活動的學生。

其中哥哥指，因為小六已完成呈分試，因此未來一星期只需回校上一天課，而小五則最多，一星期上4天課，弟弟讀小三則2、3天。

家長翁先生的兒子就讀小四，一周上3天課，對於孩子可以上多天課感「鬆一口氣」，「若果全年都上網課，家長都好辛苦，每日要睇住佢哋有無偷懶，依家終於可以攤唞吓。」他認為孩子上網課時偶爾不專心，亦要太太看顧，網課的成效一定不及上面授課。翁生亦支持全部教職員恒常做檢測及接種疫苗，以保障師生健康。