裕民坊運輸交匯處人流疏落　市民批指示不清感混亂

裕民坊公共運輸交匯處上周五(2日)啟用，惟市區重建局至今已接獲10宗人工智能閘門控制系統事故。今日(7日)是復活節長假期後首個上班日，東網記者到現場巡視，發現上班時間乘車人流不多，有市民認為指示不明確，尚未熟悉環境。

上午8時許，東網記者到位於凱匯的公共交通交匯處巡視。現場運作順暢，未有塞車，但上班人流不多。巴士及管理公司派出多位工作人員協助乘客，又於地面車輛出入口位置指揮交通。觀塘區居民梁先生第一次使用新站，打算乘巴士過海。他認為新站環境舒適，毋須日曬雨淋、與時並進。不過，巴士站路線的指示不明確，幸好有很多職員可以詢問。

該區居民袁太亦第一次使用新站，打算帶丈夫去看醫生。她認為舊裕民坊站的設計較為方便，地鐵站走過去很快，但新站要行上一層，較為不便，且尚未熟悉新環境，但就較為舒適，有冷氣。

市建局工程及合約總監梁德明今早在電台節目表示，假期後的工作天運作大致暢順，當局已增派50多人到場協助，認為智能閘門事故是感應器敏感度不足，以及與巴士停泊位置未必準確有關，強調沒有影響正常運作，市建局已持續更新系統，昨日(6日)已再無類似情況發生。他又指，交匯處過去數天合共有2,500班巴士及1.3萬班小巴出入，服務超過100萬人次。

觀塘區議員張敏峯在同一節目表示，小巴站運作有少少混亂，指示牌不清晰，有失明人士期望當局加設行人引路徑。他指出，今日下班時間將是交匯處面臨的首個運作高峰，需要再留意對區內交通的影響。