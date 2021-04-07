政府懶理校舍空置再申4億建校　何君堯轟教育政策冇靈魂

審計報告早於2015年已揭發教育局未有妥善處理空置校舍歸還問題，任由丟空淪廢墟。立法會工務小組委員會今早(7日)開會，通過於大埔第9區興建一所設有36間課室的小學，涉及約4.27億港元。議員何君堯表示，單計大埔區就有11間廢置校舍，雖然課室數量不足但面積寬敞，認為既然政府經常強調保育，更應翻新舊校舍，又批評政府雖然在教育上投放大量金錢，政策卻沒有「靈魂」。

何續指，過往可能因為收生不足學校才需殺校，但現時正好對校舍有所需求，質疑為何教育局不能先拿回舊校舍的發展權，再加以翻新，指興建新校動用4億多港元不是小數目，新校舍卻可能淪為一式一樣的建築，沒有特色。

教育局副局長蔡若蓮回應指，本港土地資源寶貴，改善舊校計劃亦已進行了10多年，惟學校的要求及規格愈來愈高，若要改建舊校舍以符合現時校舍的標準，花費將不少，日後亦可能要再花廢維修校舍。蔡又指，當局在設計校舍時會與辦學團體商討，令建築更有靈魂。對於當局會否先取回舊校舍的發展權，她指不少舊校舍都座立於密集市區中，需要再探討土地是否還要用作教育用途。

另外，有議員擔心學校的工程未能趕及屋邨入伙。議員鄭松泰表示，沙田水泉澳邨的居民早年出現入伙後，學校還未預備好入讀的情況，詢問教育局會否與辦學團體商討，若校舍工程趕不及完工，可以附近的廢置校舍暫覓地方教學。議員周浩鼎亦擔心學校不能於2023年9月完工，指家長希望能盡早知道轉校安排，詢問當局可否於公共屋村入伙「拎鎖匙」階段已經為學校招生。

蔡若蓮表示，當局需要在屋邨入伙後，即2021年才能知道有多少適齡學童入讀學校，將會與辦學團體保持聯絡。蔡又指當局會向家長派發學校概覽，家長可以為升小一的子女報讀該學校，不用待入伙才會得知學校的資料；至於非小一的其他插班學童，蔡指若學校工程最後延誤，當局亦會尋找空置課室讓學童暫時上課。