輸入個案7日急增50宗　何栢良促發南亞禁飛令截變種疫源

本港今個月內，即短短7日時間已錄得50宗輸入個案，主要來自菲律賓、印度等南亞國家，當中更有一半患者帶有變種病毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(7日)在電台節目表示，來自南亞等地的輸入個案相較過去兩個月大幅攀升，而變種病毒有經不同途徑流入社區。他又批評現時僅要求入境人士酒店檢疫21日的措施未能堵截疫源，敦促政府將菲律賓、印度及巴基斯坦等地列入高危地區禁止航班來港，從源頭解決問題。

對社會有聲音建議，政府可要求外傭來港前先接種疫苗，何則對此有很大保留。他認為香港的疫苗接種計劃是自願性質，目前亦無證據顯示外傭發病風險高，質疑若強制外傭來港前須接種疫苗，接同一原則，是否要強制其他高危行業，如機組人員等接種。另外，一名僅12日大的初生男嬰於昨日(6日)染疫，成為本港年齡最小確診者，他提到本地至今共有6名一個月以下的初生嬰兒病例，當中5宗為今年發現，共通點皆屬家庭群組。

港府擬購入的其中一款阿斯利康新冠疫苗，被指與血栓等副作用有關連，何表示，過去一兩周該款疫苗與血栓有關的個案雖有上升趨勢，惟歐洲藥監局及世界衞生組織，暫時仍未能證實兩者之間的因果關係，歐洲藥監局最快本周會有詳細準確的報告，故仍須深入了解。

何又預計，若本港日後引入阿斯利康疫苗，血栓個案將影響市民決定是否接種。若其他2款新冠疫苗可穩定供應，亦證明副作用事件與阿斯利康之間有因果關係，建議港府可因應進一步證據，考慮及重新檢視是否繼續購入阿斯利康疫苗。

食衞局回應事件時指，衞生署仍未收到阿斯利康提交的認可新冠疫苗申請，將密切注意其他藥物監管當局公布的最新資料，並會繼續與藥廠聯絡，以索取相關使用安全資料。當局重申會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，並按照《預防及控制疾病規例》要求及程序，嚴格審批才安排市民接種。