僱傭中介憂禁飛令衝擊外傭市場　冀已打疫苗抵港減檢疫日數

變種病毒的威脅愈來愈大，港府會否宣布「禁飛令」備受關注，尤其是針對菲律賓的防疫禁令，更與本地家庭的傭工需求有衝突。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今早(7日)在電台節目表示，由於很多菲律賓來港的航班取消，不少已辦好手續等候來港的外傭最終未能出發，如港府最終禁止菲律賓航班來港，大批外傭將被迫滯留，急需外傭的港人僱主亦會「好慘」。

廖表示，不少港人僱主急需外傭，願意花費約2萬港元安排抵港的外傭隔離檢疫21日，協會亦已與菲律賓當局商討，冀可讓出國打工的菲傭優先接種疫苗，相信僱主會願意承擔打針費用。而印尼亦已優先為出國打工的人士免費接種新冠疫苗，廖期望港府可與印尼駐港總領事館商討，減少已接種疫苗外傭在抵港後的檢疫日數。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則提到，不少僱主因擔心菲律賓當地測試不準確，傾向聘請因斷約或滿約而留在本港的外傭。她亦認同，打疫苗對外傭亦有保障，惟需釐清如疫苗費用都由僱主支付，一旦出現副作用責任誰屬。對於本港是否應禁菲律賓航班來港，她認同措施會對部分家庭有一定影響，但要考慮香港整體疫情為先。