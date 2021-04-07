勞工界批政府不作為　打工仔女難受惠

政府施政表現差強人意，其中勞工及福利局局長羅致光更經常捱轟被批思想離地。有勞工界代表今（7日）與羅會面後表示，不滿政府過去未能有效推動勞工政策，且游說工作不足，認為政府如繼續抱住「傾唔掂數」就不作為的態度，香港未來難以發展。

工聯會職業訓練及促進就業委員會副主任梁子穎表示，政府在推動勞工政策時，多數只交由勞資雙方解決爭議，直言「傾得掂就可由政府處理，傾唔掂政府就只企喺中間位置」。他認為若政府依然採取這種工作態度，香港未來難以發展，打工仔女亦難受惠。

他強調，政府需要有作為，提升管治能力，以民為本，並在不同政策中游說商界及勞工界，令雙方達成共識，避免出現如以往政府因認為「提交到立法會嘅法案會死就唔做」情況，才可改善問題。

另外，議員陸頌雄表示，羅在會議開首已交代取消強積金對沖工作進度，指律政司因要調動人手處理多項本地立法工作，故進度比較「塞車」，未能在今屆立法會任期處理，但引述對方承諾「新議會一返嚟就會做」，而大部分法律上的技術問題已解決，陸希望政府可在本屆任期內完成立法工作。