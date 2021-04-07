的士保費飆升佔車行收入一半　議員促設資料庫減低意外率

的士行業保險費用近年大幅飆升，業界不滿保險公司濫加保費。立法會交通運輸業保險事宜聯合小組委員會今（7日）開會討論有關情況，有議員指部分車行所付的保費，佔其收入一半，經營苦不堪言，又指部分的士司機駕駛態度不佳，導致意外風險大增，建議當局建立交通意外和索償資料庫，「將壞份子踢走」，從源頭減少意外率。

委員會主席易志明指出，的士業在過去數年意外宗數變化不大，但保費於2019年首季、第三季及去年11月，分別大增30%、60%以及15%，導致車行經營困難。據其了解，由於的士保費昂貴，現時車行新車的保費佔車租的比例高達34%；舊車更佔57%至85%不等。

他續指，業界亦希望建立一個交通意外和索償資料庫，以「決定租唔租車畀個司機」，避免因少數「壞份子」令保費上升，令全行受罪，認為未來應研究該資料庫如何找出駕駛態度不佳的司機。他又指，本港目前僅得的士及紅色小巴可供出租，認為當局應考慮實施駕駛者責任制，司機亦要購買第三者保險，司機需為自身行為負責。

對於的士保費大增，運輸及房屋局副秘書長（運輸）黃珮玟解釋，保監局資料顯示，的士保險業務在2005年至2020年期間，其中11年均錄得承保虧蝕。香港保險業聯會一般保險總會委員劉家儀補充，的士業界過去累積的虧蝕較大，至19年第三季上調保費「有少少喺追返之前虧蝕」，故加幅較明顯。

黃珮玟又指，由於部分車主未能告知保險公司，「架車呢一更邊個揸緊」，擔心即使設立資料庫，「亦未必幫到件事（減低保費）」。至於會否改由司機購買第三者保險，黃指出，司機未必固定租用同一車輛，加上行內不少司機是擔任兼職或替更，建議有可能減低新人入行意欲，加劇人手短缺問題，對此有保留。