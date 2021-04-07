港青就業難　政府支援少　團體籲進修基金助投身職場

根據政府公布數據，15至24歲青年失業率高達15.6%，其中應屆畢業生約佔10,400人。九龍社團聯會青年委員會訪問了436名18歲至35歲市民，今日(7日)公布調查結果。數據顯示，64%受訪者對就業前景不樂觀、對於政府就業支援措施的滿意度，5分滿分平均僅獲2分，可見青年對政府優化就業支援措施非常不滿。團體建議政府加碼「持續進修基金」至3萬港元，以及推出更多「先聘請、後培訓」計劃，助港青投身職場。

九龍社團聯會青年委員會在上月4日至22日，電話訪問436名港青，結果顯示，有64%受訪者對就業前景表示不樂觀。41%受訪者認為，經濟低迷是青年失業的原因，另有35%人認為新冠疫情影響就業環境。對於政府優化就業支援措施的滿意度，以最高5分計，48%受訪青年僅評1分，平均分亦只有2分。

優化就業支援措施方面，有52%受訪者不滿意專為失業人士而設的「特別。愛增值」計劃，亦有51%人認為，政府擬創造的有時限職位，無助解決問題。團體建議政府加碼「持續進修基金」至3萬港元，推出更多「先聘請、後培訓」計劃的行業選擇，以及擴闊更多大灣區實習計劃的學科種類和內地就業支援服務，協助不同年齡組別的青年就業。