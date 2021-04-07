李宇軒涉勾結外國等3罪今應訊　法院外大批警員荷槍戒備

涉12名香港人蛇案的「香港故事」成員李宇軒，上月22日由內地遣返本港後，被控以串謀壹傳媒黎智英等人勾結外國或境外勢力危害國家安全及協助罪犯等3罪，本周初隔離期屆滿後，今午(7日)須到西九龍裁判法院應訊。在被指正還押在小欖精神病治療中心外，中午時分至少有16部警方電單車及多架警車在場，準備為囚車離開時開路。而押解李宇軒的在下午近1時半抵達法院，大批警員在外荷槍戒備。

李宇軒上月24日被控1項勾結外國勢力罪、1項串謀協助罪犯罪及1項無牌管有彈藥罪，案件即日在西九龍法院提堂，其中兩項控罪更與壹傳媒黎智英有關，指他於去年7月至今年2月期間，與黎智英及Mark Simon等人一同串謀，請求外國或者境外機構等對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁。

李另被控一項串謀協助罪犯罪，指他於2020年7月某日至2020年8月23日期間，與黎智英等人串謀，在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助他自己離開香港到台灣。餘下一項控罪，指李在2020年8月10日，在沙田希爾頓中心一單位無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。法官其後將案件押後至3月31日再訊，但由於李仍在隔離，毋須出庭，候訊期間由懲教署看管。