涉藏雷射筆伸縮棍　兩男生一認罪一受審

前年11月11日有市民發起「三罷」行動，期間2名男學生被指管有雷射筆等物品，被控管有適合作非法用途的工具罪。2人否認控罪，案件今（7日）在西九龍法院開審。其中一人在開審前認罪，法庭考慮到他早前曾因本案還押逾2個月，故現准他保釋至4月21日判刑，期間索取他的背景及社會服務令報告。至於另一人則維持不認罪，今日受審。

兩名被告依次為17歲的彭裕謙及19歲的郭焯彥。他們同被控於2019年11月11日，在彌敦道687號外管一支雷射筆，次被告另被指管有一支伸縮棍。今天郭焯彥決定認罪，其代表律師求情指，被告是受朋輩影響犯案，事後已反省及感後悔，強調被告沒有使用該物品，冀法庭輕判。

針對郭焯彥的案情指，當日清晨6時許，有人在旺角一帶道路放路障，期間有警員乘警車在旺角一帶巡邏，並見到郭沿彌敦道行走。警員覺得可疑，於是落車截查，最終在他的背囊內，搜獲涉案的雷射筆和伸縮棍，另檢獲手套、面罩等物品。郭在案件提訊階段，曾因違反宵禁令的保釋條件，被還押超過2個月。

至於另一被告彭裕謙的審訊，控方今日就傳召警員黃家明（譯音）作供。黃稱當時在警車看到三3男1女在行人路上，一見警車便加快腳步離開。他落車截停彭，在其背囊檢取涉案雷射筆、面罩及鴨舌帽等東西。彭在受查時並無解釋物品的用途。黃強調事發時現場人流稀疏，光線清晰，他的視線沒有離開過彭，但承認當時現場沒有人群聚集。