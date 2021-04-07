郵輪業自訂嚴格防疫措施　與政府商討冀趕暑假前復航

香港旅遊發展局打算在新冠肺炎疫情穩定後，宣傳郵輪公海遊「海上Staycation」。有郵輪業界表示，經已為重啟郵輪服務制訂措施，如啟航只會接待一半人客、並採取每小時換氣6至15次，高於食肆要求等。業界又指已向政府部門提出意願，預料需要1至2個月商討，期望能趕及暑假檔期前復航。

疫情打擊旅遊業，連帶郵輪亦當災。有郵輪業界向媒體透露，自去年2月起便被暫停外遊服務，生意重挫，估計損失150萬名遊客。業界指本地遊收費較低，難以賺到一定利潤，反觀郵輪團大多定價每名遊客過千港元，相對有較可觀收入。

為了讓政府盡快推行郵輪公海遊，業界指願意遵行一系列防疫措施，包括只會接待一半的人客；船內的餐廳及戲院等亦會跟隨政府指定人數；多剩空置的睡房亦可改裝為負氣壓病房，可讓突然出現新冠肺炎症狀的遊客入住；增加駐船醫生人數等。另外，又會把船上各房間及餐廳每小時換氣次數訂為6至15次，高於現時政府對食肆的要求。

業界又指已透過旅遊事務署，向政府相關部門提出相關要求，冀能趕及旅遊旺季暑假檔期前復航，但料商討需要1至2個月。