馬灣發現「九龍關」界碑　團體指歷史價值高促原址保育

逾百年歷史的馬灣舊村有近百間村屋，村內有不少具保育價值的文物，當中最特別是被評為「三級歷史建築物」的九龍關石碑，見證了清朝近代關稅史。近日有關注團體到訪上址與村民聊天後，尋獲另一塊刻有「九龍關」文字的界碑。團體擔心今（7日）起正式啟動的馬灣翻新工程有機會破壞這塊界碑，促政府及發展商盡快保育及跟進。

關注團體「阡陌.依舊」負責人透露，日前前往馬灣考察，與村民聊天中意外得知馬灣舊村内有「九龍關」石碑隱沒在草堆之中，面積與另一塊現存饒宗頣文化館內1887年的「九龍關地界碑石」相近。他相信兩塊碑是同一功用，即當年由洋人管理的廠房地界。他續指，石碑目前狀況尚算良好，「九龍關」的字眼清晰，遠遠仍能望見，認為此碑再一次證明稅關歷史，促政府及發展商原址保留。

他同時引述該名村民指，馬灣的「九龍關」界碑原有兩塊，其中一塊界碑的位置已不詳，今次尋獲的界碑位置亦只有部分村民知悉。

曾到訪上址考察的香港歷史研究社理事長李澤恩直言，未曾想過至今仍可以發現「九龍關」界碑，而且保存度相當不俗。他認為該碑歷史價值甚高，並相信與目前已知的「九龍關借地七英尺」界碑於同時代出產，有機會評為三級歷史建築物或更高評級。他指目前未知由今起進行的馬灣翻新工程會否對界碑造成影響，促有關當局盡快停工，並建議政府派考古學家進行研究及發掘地底會否有更多文物出土。他認為馬灣歷史背景豐富，可有望未來開放予大眾，瞭解當區歷史文化。