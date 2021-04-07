抗警追捕推跌路人　學生認襲擊抗警罪判勞教

前年11月11日「大三罷」示威當日，一名男學生被指在鰂魚涌逃避追捕時推跌一名逾80歲的女途人，並在被警方制服時掙扎。他較早前經審訊後被裁定普通襲擊及抗拒警務人員兩項罪名成立，今（7日）在東區法院被判入勞教中心。

現年17歲的被告梁肇鈞，報稱學生。他被控於2019年11月11日，在英皇道康山花園8座附近襲擊女子周月雲，及抗拒警員尹浩雲。

辯方律師求情指，被告自中學起成績已處中上水平，有參與童軍、基督教少年團契活動，樂於助人、本性善良。早前他的父親中風，令一家頓失經濟支柱，令被告更明白到受傷的周女士及其家人的感受，已反思良久，願意接受並積極配合法庭判刑結果。裁判官劉綺雲指，本案案情嚴重，年過八十的老人倒地可大可小，今次沒有造成生命危險實屬僥倖，認為要判處拘留式及有阻嚇性的懲罰，故依從報告建議，判被告入勞教中心，為被告提供一個短期的紀律訓練。

案情指案發當日清晨6時許，警員乘警車到案發地點一帶巡邏，包括被告在內的數名人士見警車駛至便四散。警員感到可疑，遂落車追截。期間被告將迎面以來的女途人周月雲推在地上，及後卻自己絆倒。警員上前制服他時，他又揮動手腳拒捕。