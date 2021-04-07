運房局明起向指定船舶業員工提供定期檢測　暫維持至7月尾

新冠肺炎疫情持續，本港近日出現多宗帶有變種病毒的輸入個案，疫情恐難以斷尾。運輸及房屋局今日（7日）表示，與指定船舶服務業界，包括遠洋船或內河船提供如加油、補給必需品等服務的公司磋商後，決定明日（8日）起向有關前線員工提供定期檢測，以進一步保障他們及公眾的健康，有關安排暫定維持至7月31日。

運房局指出，檢測屬自願性質，參與的員工須先行登記，其後每14日於特定時間前往指定檢測地點，即荃灣西海貴路公共運輸交匯處進行檢測，檢測機構的當值人員會為其採集咽喉和鼻腔合併拭子樣本。按照既定機制，若有檢測結果顯示染疫，衞生防護中心、運房局及相關公司將接獲通知以作跟進。

該局又指，有關安排暫定維持至7月31日，其後將因應疫情及衞生部門的意見再作檢視。政府亦會與業界保持緊密聯繫，並密切監察有關安排的成效，呼籲員工積極參與是次安排，以保障公眾健康及減低社區傳播的風險。