酒吧卡拉OK業界絕食行動今結束　未來不排除有進一步行動

酒吧、卡拉OK、麻雀業界本周日(4日)起在政府總部外輪流絕食抗議，要求政府允許他們復業。酒吧會所聯會創會會長梁立仁宣布，行動今日(7日)宣告暫時結束。他批評政府「逼虎跳牆」，不允許業界復業，卻無視食肆和海灘人山人海的情況，質疑「係咪要有人跳樓、引火自焚，政府先識驚？」

梁立仁指，連日來的絕食行動有40多人參與，獲數百名市民簽名支持，而業界過去一年已停業逾230日，惟政府卻批准其他行業復業，做法不公平，亦未有考慮有關業界的需求，坦言感到遭政府遺棄。他要求政府提供停業停工的準則及作出合理賠償，如政府未有理會，業畀不排除會有進一步行動，惟詳情須再經商議。

行政會議成員、議員葉劉淑儀到場接收業界的請願信，她提及政府在長假期過去，須審視確診人數有否反彈，並讚揚政府積極回應市民訴求，例如重開泳灘。惟對於業界未能復業，她僅打趣道，「你哋唔好彩，又要排隊尾。」