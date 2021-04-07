將軍澳中醫醫院工程涉86.2億元　料2025年次季起分階段服務

港府於2017年施政報告中宣布，將出資興建位於將軍澳的首間中醫醫院。立法會衞生事務委員會文件最新顯示，有關項目佔地約4.29萬平方米，估計擬建工程涉及約86.2億港元開支；相連的政府中藥檢測中心的工程費用則約為20.05億港元。當局計劃在財務委員會批准撥款後開展兩項工程，預計約4年內完工，預期中醫醫院可在2025年第二季起分階段投入服務。

文件顯示，中醫醫院選址將軍澳百勝角的土地，緊連擬建的政府中藥檢測中心，政府除出資興建外，亦會提供所需的家具、設備及開發該院的資訊科技系統，以及撥款予承辦機構作開院籌備，估計開發資訊科技支援系統涉款3.83億港元。另外，政府會在醫院投入服務後，向其提供估計約10.44億港元的經常開支，用以支付政府資助的醫療服務、培訓和科研項目等。

政府又指，須支付承辦機構和營運機構在規劃及籌備階段的服務費，並外聘專家提供意見，估計合共要承擔8,044.5萬港元，期望醫院可在2025年第2季起分階段投入服務，並預計在開院後5年提供全面服務。

至於政府中藥檢測中心大樓的工程，有關工地佔地約1.72萬平方米，包括多個專項檢測中心實驗室、中藥標本實驗室及藥用植物園等，估計涉及約為20.05億港元開支。