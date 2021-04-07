警方懲教「車陣」嚴密布防　擎槍重裝押送李宇軒上庭

「香港故事」成員李宇軒自從上月22日在內地刑滿出獄後，先後被押往天水圍及元朗警署，隨後交由懲教署看管，還押在屯門小欖精神病治療中心。今日(7日)首度被押上法庭應訊，由於他曾潛逃離境，又涉及違反《港區國安法》，為公眾所關注人物，警方及懲教署高度戒備，派出大批人員布下天羅地網，如同以往押解國際通緝重犯文子星一樣，兩部隊均以最高級別重裝押解李上庭。

李宇軒本周初隔離期屆滿後，今午被解到西九龍裁判法院應訊。在其還押的小欖精神病治療中心外，中午約12時，有最少有16輛警方電單車及警車在場戒備。約1小時後，這些警方車輛相繼駛出開路，並在多個路口截停車輛，而李乘坐甲級重犯專用、有「鐵甲威龍」之稱囚車出發往法院，該車外型有如大型解款車，設有小型囚室，車斗並沒有窗口，只有數個通風口，從外根本無法看穿車內情況。

囚車沿路由該批警車前後押送，另據了解，懲教署亦派出有「黑豹部隊」之稱的區域應變隊跟在囚車後方，人員配備衝鋒槍，遇到突發事故時可即時制亂，今次為該署最重火力的押解行動。至下午近1時半，囚車抵達法院，法院外已有3輛警車布防，10多名警員在場戒備，最少4名警員荷槍實彈在法院車場入口等戒備，現場氣氛緊張，10名警察公共關係科人員則在場協助記者採訪。

對上一個受如此高級別押送上庭的疑犯為印度裔文子星，他被控於2018年2月9日，在尖沙咀碧仙桃路搶劫逾4.5億日圓現金，相等於約港幣逾3,200萬元。其國際通緝犯身份曝光後，他於同年3月被押往九龍城法院應訊申請保釋，警方及懲教署作最高級別的重裝押解，當日兩部隊動員共約200人參與押解及保安行動，布下「車陣」護送文乘座的囚車。警方還破天荒讓持槍便衣警員進入法庭內駐守。此後的多次審訊，兩部隊都繼續作出高規格押送。