「波點女王」草間彌生6幅早期畫作首曝光　河川作品奠定無限網畫風

創作出波點南瓜、將白色空間填滿紅色波點，能夠把波點發揮得淋漓盡致的人，非日本當代藝術家草間彌生莫屬。有6幅從未曝光且已知為最早期的作品將於今日（7日）至本月22日在香港邦瀚斯拍賣中心展出，其中兩幅以河川為題的焦點畫作，《密西西比河》（Mississippi River）、《哈德遜河》（Hudson River）更被指為其日後以重複繪畫波點而成的「無限網」畫風奠定基礎，連同另外數幅畫作會於5月在美國拍賣，兩幅河川畫作每幅估計價值300萬至500萬美元，即約2,400萬至4,000萬港元。

「草間彌生：已故廣瀬輝夫醫生珍藏」專場拍賣將於5月12日在美國紐約邦瀚斯舉行，拍賣共11幅作品，包括3幅油畫精品及8幅紙上作品。其中3幅油畫作品包括《密西西比河》、《哈德遜河》與《無題》，3者亦使用其標誌性「無限網」的畫風，兩河川作品使用大量磚紅色勾畫抽象河流，而其餘8幅則是她在1958年前抵美的創作。11幅作品是她送贈給初到美國時結識，並找其治病的廣瀬輝夫醫生。

現代與當代藝術部專家王昕淳表示，兩幅河流畫作均在1960年代完成，其中《密西西比河》是草間彌生在由西雅圖飛往紐約時在高空俯瞰密西西比河時，被美景震懾，而《哈德遜河》則是草間彌生在紐約生活時每天都會看到的風景，由於兩作品體現到草間彌生發展「無限網」畫風的雛形，故特別具珍藏價值，「相信是草間彌生最早期有關無限網的作品，亦是畫在最大的畫布上，應該沒有人會找到比這更早期的作品。」

草間彌生在1958年從日本搬到美國紐約後，開始發展「無限網」的畫風，即重複繪畫圖形，透過此令空間與被填滿的地方有着共同的張力。這種畫風有指是草間彌生的另類情感宣洩，來發洩她自小便患上的神經性視聽障礙，緩解她遭受幻視和幻聽的困擾，以及她年幼時被母親嘲諷，畫風可消除她的恐懼，其畫風愈見成熟，及後創作為人熟悉的《無限鏡屋》、《南瓜》等。現年92歲的草間彌生仍舊每天創作，早晨到附近的工作室創作，晚上再回到東京精神療養院。